Zemřel lavinový expert a záchranář Valerián Spusta

Špindlerův Mlýn – Smutná zpráva dorazila z Krkonoš. Ve věku 86 let zemřel odborník na lavinovou problematiku, záchranář Valerián Spusta. O skonu své legendy informovala Horská služba.

Valerián Spusta.Foto: archiv

Valerián Spusta byl jejím dlouholetým členem. Zasloužil se o důležitý výzkum lavin, na které byl v Krkonoších člověkem z nejpovolanějších a problematice se věnoval od šedesátých let. Spolupracoval na výzkumu také se Správou Krkonošského národního parku.



Byl spoluautorem publikace Laviny v Krkonoších, kterou ochranáři hor vydali pro větší informovanost veřejnosti o lavinové problematice. Laviny člověka v horách provázejí. Jsou součástí objektivního nebezpečí, kterému se žádný milovník hor a přírody nevyhne. Brožura seznamuje s faktory, které sníh a laviny ovlivňují, včetně vlivu na přírodu, vysvětluje, jak je vyhodnotit a poučit se z chyb, které udělali naši předchůdci.



Lavinový expert věděl o lavinovém nebezpečí hodně a dokázal velmi poutavě vyprávět příběhy z Krkonoš. "Valerián byl pro nás nejen skvělým kolegou, obětavým a vynikajícím záchranářem a naprostým profesionálem. Byl především opravdovým kamarádem, na kterého jsme se všichni mohli spolehnout jak během náročných záchranářských zásahů, tak i v osobním životě. Miloval celým srdcem svoji práci a vždy neváhal nasadit vše, když šlo o pomoc jiným," vyjádřil smutek nad odchodem přítele náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.



Na české a polské straně hor se nachází přes 80 pravidelných lavinových drah a odborníci za posledních 50 let zaregistrovali na 2000 lavin, které tu spadly. Kroniky a záznamy uvádějí přes 400 obětí, které zmrzly či zahynuly v masách sesutého sněhu. To vše je známé díky letitému mnohooborovému výzkumu, na kterém se Valerián Spusta podílel. V roce 2010 byl mezi prvními držiteli Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku. Čest jeho památce.