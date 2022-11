Hory zobrazoval po celém světě - Alpy, Kavkaz, Andy, aljašská pohoří, Himaláj. Ztvárnil také přírodu významných národních parků v Africe, USA, Patagonii. Absolvoval mnoho úspěšných výstav, jeho fotky si prohlíželi lidé v Turíně, Stockholmu, Vídni, Berlíně nebo San Francisku.

Získal několik prestižních fotografických ocenění, obdržel také Kulturní cenu města Trutnova a Cenu ředitele Správy Krkonošského národního parku. V roce 2016 mu udělila Asociace profesionálních fotografů ČR titul Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos. Od roku 1959 byl členem trutnovského fotoklubu KDÚ.

Fotografem na volné noze byl od roku 1980. Vystudoval vysokou školu železniční, stavební fakultu v Praze, kde promoval v roce 1957. Poté byl do roku 1970 zaměstnán na Traťové distanci v Trutnově. Dalších 10 let vykonával investorský dozor na stavbě lanovky Janské Lázně - Černá hora. V roce 1978 se stal členem Svazu výtvarných umělců, později Unie výtvarných umělců a Asociace fotografů ČR.

JIŘÍ HAVEL: "Někdy si připadám trochu nevyužitý"

Jiří Havel se dostal poprvé k fotoaparátu nedlouho po válce. První vlastní přístroj, Voigtländer Bessa, si vyprosil od rodičů k patnáctým narozeninám. Po maturitě nastoupil k zedníkům na brigádu a vydělal si na lepší fotoaparát, Flexareta 3 z drogerie ve Vrchlabí. Začal si focením přivydělávat, když fotil turistické chaty a hotely v Krkonoších na pohlednice. Navázal spolupráci s vydavatelstvím pohlednic ČTK Pressfoto a v roce 1957 měl první výstavu svých fotografií v Jilemnici.

Kromě snímků horské krajiny a chat dělal také snímky z lyžařských závodů, které se objevily v časopisu Mladý svět. V polovině šedesátých let v soutěži v tomto časopisu vyhrál zájezd do Francie. Cestování se mu stalo velkou vášní. V roce 1968 vyrazil s cestovní kanceláří Čedok do východní Afriky. Během deseti dnů tam nafotil materiál, ze kterého mu vyšla kniha V zajetí divočiny. V roce 1973 podnikl zájezd s Milošem Macourkem do Jižní Ameriky a spolu pak vydali knihu Do říše Inků. V osmdesátých letech se vydal díky přátelství s horolezcem Miroslavem Šmídem podíval do Himálaje, kde fotil i Mount Everest. V pátek se životní pouť legendárního trutnovského fotografa uzavřela.

Z loňské vernisáže výstavy fotografií Jiřího Havla Krkonošský poutník v nově vybudovaném centru současného umění EPO1 v Trutnově Poříčí.Zdroj: Miloš Šálek