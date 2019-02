Dvůr Králové - Měli zásadní roli v rozvoji města v 19. a začátku 20. století. Jejich továrny dávaly práci stovkám lidí, sami se podíleli na bohatém životě textilního města.

DVORSKÁ SYNAGOGA byla zbořena v šedesátých letech minulého století, údajně se tak stalo kvůli výstavbě nové silnice. | Foto: Archiv Evy Keilové Motykové

Dnes na ně nezůstala téměř žádná památka. Královédvorští Židé.

Řekni, kde ty rodiny jsou

Přestože židovská komunita nebyla velká, její vliv na vývoj města byl mnohonásobně větší. Rodiny Deutschových, Weissových, Mandlových, Pickových, Schleinových, Löwenbachových, Neumannových a další měnily tvář města.

„Královédvorský textilní průmysl byl již od svého vzniku ovlivňován židovskou podnikatelskou elitou, která se projevovala zejména ve schopnosti rychle se přizpůsobovat technickým a hospodářským danostem. Zaváděli do svých provozů technické inovace, rychle se adaptovali na využívání nových surovin a stávali se tak nositeli modernizace v textilním průmyslu," uvádí Eva Keilová Motyková, která zpracovala velice podrobně židovský textilní průmysl a židovskou obec ve městě ve své diplomové práci.

Konec židovské komunity přinesla druhá světová válka. Většina lidí zmizela v pekle Osvětimi. Po roce 1945 už nebyla židovská obec obnovena. Dvě nejvýznamnější památky, synagoga a židovský hřbitov, byly necitlivě zničeny v šedesátých letech 20. století tehdejším režimem.

Očistí černé svědomí Ota Černý?

K trvalému připomenutí místa i lidí, výrazně spjatých s historií regionu, směřuje snaha Občanského sdružení za obnovení památky židovského hřbitova.

Projekt výstavby pomníku vznikl před sedmi roky, autorem je sochař Ota Černý. Měl by stát na místě zaniklého hřbitova nedaleko podharť- ského stadionu. Potřebné náklady činí asi 750 tisíc korun.

Židovskou komunitu zatím připomíná Davidova hvězda, pomník stojící u vchodu zbořené synagogy. Odhalena byla v roce 2008, autorem je sochař Jaroslav Černý. Výrobu plastiky převzal po svém otci Ota Černý.

Bolestivé ozvěny tábora Osvětim

Občanské sdružení v posledních letech především pořádalo charitativní koncerty. V posledních týdnech ale jeho aktivity výrazně ožily.

„V květnu si připomeneme 70. výročí konce druhé světové války a v těchto dnech 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, kde většina královédvorských Židů zahynula. Rozhodli jsme se, že je třeba jejich osud připomenout," vysvětlil Vít Hojný, jeden z členů sdružení.

Jak připomněl, v současné době není bývalý hřbitov nijak označen, a tak se tu nad ostatky významných občanů města mohou i venčit psi a procházet se po nich lidé. „Rozhodli jsme se, že je třeba nejdříve plochu alespoň nějak označit. Stačilo by ji ohraničit nějakým jednoduchým způsobem a označit informační deskou. Připomínala by význam židovské komunity pro rozvoj našeho města. Samozřejmě by měla být vícejazyčná. Začali jsme už jednat s profesory gymnázia, zda by byli ochotni nám pomoci," vysvětlil Vít Hojný.

Zástupci sdružení se také setkali s novým vedením města. „Našli jsme u nich pochopení a věříme, že se nám podaří najít cesty, jak tento historický dluh splatit. Chceme, aby si veřejnost začala znovu uvědomovat důležitost židovských obyvatel pro rozkvět Dvora Králové," dodal Vít Hojný.

Zájemci o památník najdou informace na webu http://pamatnik-dk.cz/.

