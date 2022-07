Jaroslava Moravcová žije v domě v Palackého ulici 342 v Úpici 66 let, celý svůj život. V úterý si ve třech igelitkách odnášela ze zničeného bytu na ubytovnu pár věcí. Když měla promluvit o požáru, dala se do pláče. „Žiju v tomhle domě 66 let, od té doby, co mě přivezli z porodnice. Tohle jsem ještě nezažila. A na stará kolena se dočkám tohohle,“ říká sklesle.