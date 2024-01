VIDEO: Zima se ukázala v plné parádě. Do Krkonoš vyrazili i Španělé z Valencie

To je zima, jak má být! Vynikající sněhové podmínky přilákaly v sobotu do Krkonoš tisíce lyžařů, snowboardistů, skialpinistů či sáňkařů. Do bílých stop vyrazili běžkaři. Otevřené jsou velké i menší skiareály jak přímo na horách, tak v okolí Trutnova, lyžuje se i v Petříkovicích, Radvanicích nebo Žacléři.

Španěl Raul (uprostřed) si užíval s kamarády krásné zimní podmínky v sobotu 20. ledna na Černé hoře ve východních Krkonoších. | Video: Deník/Jan Braun