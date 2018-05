Žirafy už se ladně procházejí po dvorském safari

Bankovnictví a finanční služby - Specialisté tvorby bankovních produktů Osobní 20 000 Kč

Specialisté tvorby bankovních produktů Osobní bankéř - ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OSOBNÍ BANKÉŘ - KA, Náplň práce: denně se potkávat se zajímavými lidmi a pomáhat plnit jejich sny, pracovat s nejnovějšími digitálními technologiemi a učit klienty, jak se používají naše aplikace, pomocí unikátního poradenského modelu radit klientům jak dobře hospodařit s penězi, neustále se zajímat o klienty a o to, jakou mají zkušenost s bankovními produkty a vymýšlet způsoby, jak tuto zkušenost obohatit, být aktivní a neustále zlepšovat své obchodní dovednosti, - prac. doba: cca denně 8 - 17hod (upřesní manažer pobočky při pohovoru), Nabízíme: 25dnů dovolené, 5dnů zdrav. volna, 2dny na charitu, plně hrazené stravenky 95Kč, /den, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek do Cafeterie, zvýhodněné podmínky na bankovních produktech. Pracoviště: Česká spořitelna, a.s. - pobočka, Krakonošovo náměstí, č.p. 20, 541 01 Trutnov 1. Informace: Lenka Vendlerová, +420 735 704 852.