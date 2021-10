Premiérova delegace se před týdnem pyšně procházela po novém úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Řidiči se můžou těšit, otevření se dočkají 17. prosince. Ale co dál? Dálnice má pokračovat na Trutnov k státním hranicím s Polskem. Tam situace zdaleka není tak růžová. Dříve než za dva roky se nezačne budovat. "Úsek z Trutnova na hranice s Polskem chceme začít stavět v roce 2023, úsek z Jaroměře do Trutnova v roce 2024," oznámil ředitel ŘSD Radek Mátl. Dálnice se protne na hranicích s polskou rychlostní silnicí S3. Poláci budují jako diví, se stavbou jsou už u hranic v Lubawce, za dva roky budou mít hotovo. A pak?

Auta sjedou na českou silnici první třídy na Trutnovsku. "Očekáváme, že doprava se od roku 2023 ztrojnásobí, ačkoliv na hranicích v Královci má zůstat po dokončení dálnice z Polska omezení 9 tun a kamiony z Polska nám tudy jezdit nebudou. I bez kamionové dopravy to však bude velký nápor. Přes obec budou jezdit všechna osobní auta, která v Lubawce sjedou z dálnice," předpokládá starosta Bernartic Radek Hojný.

"Víme, co nás čeká, a velmi se obáváme situace, jaká nastane po dokončení dálnice z polské strany. Věříme, že sem nebude puštěná kamionová doprava. Apelovali jsme se starosty sousedních obcí na krajský úřad, aby nevydával tolik povolenek pro nákladní dopravu," doplňuje starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová.

Obce u hranic na Trutnovsku nejsou proti stavbě dálnice D11. Vadí jim dlouholeté odsouvání termínu výstavby. Teď na to doplatí mimořádnou dopravní zátěží. Poláci Čechy předběhnou o několik let. "Jsme všichni za jedno, dálnice je potřeba a jsme pro její stavbu. Víme desítky let, že tudy povede. Těšíme se, až bude postavená, odlehčí provozu naší komunikace," vysvětluje Kmiećová.

"Česká strana neustále prodlužovala termíny, Polsko staví rychleji a dálnice tady bude výrazně dříve. Snažíme se proto domluvit s ŘSD na výstavbě chodníku, který v obci nemáme. Pokud nás čeká tak extrémní nápor dopravy, bude opravdu potřeba kvůli bezpečnosti lidí," upozorňuje starostka.

Obec, kde žije 215 obyvatel, potřebuje chodník o délce dvou kilometrů. Jedná proto s ŘSD. "Stačila by nám i zpevněná krajnice se zámkovou dlažbou. Sami nejsme schopni z našeho rozpočtu takovou investici realizovat, a to ani pokud bychom získali dotaci, protože by se musela zároveň vybudovat dešťová kanalizace. Je to velký problém. Nejen u nás, ale i v Bernarticích i Královci," říká Eva Kmiećová.

Ve Zlaté Olešnici je v plném proudu rekonstrukce silnice první třídy na hlavním tahu na hranice, která zažije nápor po dokončení dálnice z polské strany. Výstavbu zkomplikovalo a prodloužilo minimálně do listopadu zbourání mostu. "Silnice má sice označení první třídy, ale odpovídá parametrům druhé třídy. Vítáme, že bude opravená. Ale i poté to nebude jednoduché hlavně pro chodce, kteří musí chodit po silnici. Nemají k dispozici chodník," poznamenala starostka Eva Kmiećová.