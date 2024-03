Ze zajímavých plánů, jak využít železnici u polských hranic, se ale zatím nepodařilo uskutečnit nic a vlakové nádraží zůstává dál v ostudném stavu. Martin Dvořák v rozhovoru pro Deník vysvětluje, proč ztroskotal plán na turistické šlapací drezíny, komu trať propůjčí, co bude dělat s nádražní budovou a okolním pozemkem nebo v jakém stavu je jeho další projekt zážitkové železnice na Hodonínsku.

Plán na šlapací drezíny na železnici v Žacléři ztroskotal. Rýsuje se náhrada

Proč jste ustoupil od záměru šlapacích drezín na železniční trati v Žacléři?

Byl jsem z nápadu na drezíny v Žacléři od začátku nadšený, prostředí se k tomu nabízelo. Bohužel časem převážily obavy z možného průšvihu. Drezínu jsme na trati vyzkoušeli, ale zjistili jsme, že opravdu není možné, aby tam na nich jezdili turisté. Je to příliš velké riziko.

Proč?

Většina lidí by to z Lampertic do Žacléře neušlapala. Zkoušeli jsme to, ale ve dvou chlapech jsme to zvládli s vypětím všech sil. Největší problém je ale v opačném směru, kdy má trať velký sklon. Nepodařilo se nám sestrojit zařízení, které by mohlo bránit tomu, aby se drezína rozjela na vyšší rychlost. Existuje totiž nebezpečí, že by to někdo rozjel víc z kopce. Na kolejích se to nedá pořádně ubrzdit a mohl by se stát nějaký průšvih a úraz. A jezdit s drezínami jen 500 metrů po rovince od nádraží, to by nebylo ekonomicky únosné.

Jak železniční trať využijete?

Spojil jsem se s Kolej-klubem, který na trati jezdil se zvláštními vlaky. Domluvili jsme se, že budeme spolupráci co nejvíce rozšiřovat. Spolku jsem ponechal užívání tratě bezplatně. Mám zájem, aby se na trati co nejvíc jezdilo. Bude přínos, že se tam bude něco dít. Jedním z možných řešení by mohla být motorová drezína, která by vozila lidi. Odpadlo by tak nebezpečí samovolného pohybu lidí po trati.