Zloději kradli materiál z krkonošských chalup. Dopadli je

Špindlerův Mlýn - Přímo při činu se podařilo policistům dopadnout dva muže, kteří ve vysokohorských objektech kradli stavební materiál. Šlo o cizince.

Za pomoci speciálních nástrojů z několika domů odcizili měděné trubky, okapy, plechy a další materiál. Poslední noční lup se jim ale stal osudným. "Před několika dny se podařilo policistům ze Špindlerova Mlýna za použití donucovacích prostředků oba muže dopadnout v nočních hodinách přímo při činu," oznámila policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.



Část odcizeného materiálu se navíc povedlo policistům vypátrat a vrátit zpátky poškozeným. Při krádežích vznikla škoda v řádech statisíců korun.



Kriminalisté navíc zjistili, že jeden z výtečníků se dopouštěl krádeží už v květnu, a to v zemědělských podnicích na Trutnovsku. „24. července byl na základě rozhodnutí trutnovského soudu vzat do vazby, a pokud ho uzná soud vinným, hrozí mu trest až do výše osmi let," upřesnila Vlčková.



Druhý zloděj byl ve stejný den ve zkráceném přípravném řízení soudem potrestán pěti lety vyhoštění a náhradou způsobené škody.