Nové půlnoční vlaky mezi Hradcem Králové a Jaroměří, a méně spojů na trati z Trutnova do Libče. To jsou největší z dílčích změn, ke kterým dochází na železnici v hradeckém kraji. Úpravy regionálních vlakových jízdních řádů platí od neděle 9. června.

Městská vlaková linka v Trutnově zeštíhlí. | Foto: Miloš Šálek

Ke změnám dochází vždy před létem. České dráhy je provádějí vždy podle požadavků krajských samospráv. Letos patřilo mezi očekávané zrušení tří párů vlaků mezi Libčí a Trutnovem, které byly označované jako městská vlaková linka.

Důvod byl nezájem. „Statistiky o počtu cestujících nejsou dobré, nezvedají se. Vytíženost vlakové linky je minimální. Některé spoje jezdí prázdné,“ přiznal už v dubnu trutnovský starosta Michal Rosa.

Končí tedy provoz těchto spojů: v 6.00 z Trutnova hlavního nádraží do Libče, v 6.24 z Libče do Trutnova, v 16.22 z Trutnova do Libče, v 16.37 z Libče do Trutnova, v 18.24 z Trutnova do Libče, a v 18.45 z Libče do Trutnova. Další čtyři páry městských vlaků zůstávají v jízdním řádu až do konce roku.

Další krajskou novinkou je pár půlnočních vlaků mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Pojedou vždy v sobotu, neděli a ve svátky. Z hlavního nádraží v Hradci Králové odjede do Jaroměře vždy v 00:00. V opačném směru bude nový spoj odjíždět z Jaroměře v 00:25. V obou případech trvá cesta přesně dvacet minut.

Ke změnám v regionálním jízdním řádu železnice dochází i v sousedním Pardubickém kraji. Upravené jízdní řády platí do 14. prosince 2024.

