Až o čtvrtinu nižší sklizeň než vloni hlásí východočeští zemědělci u ozimých ječmenů, sotva průměrné výnosy mají i další obiloviny. Dobrá se oproti tomu zdá úroda řepky.

Vyplývá to z ohlasů mezi východočeskými zemědělci uprostřed žní. Ze tří čtvrtin už mají sklizené ozimé ječmeny, zhruba desetinu řepky a právě v těchto dnech se pouštějí do jarní pšenice či ovsa. Na nijak příznivých hektarových výnosech se podepsalo především počasí: dlouhá zima, následovaná deštivým jarem a poté suchým, tropickým létem.

Vůbec nejhůř dopadly pravděpodobně ozimé ječmeny a také kukuřice.„Obilí podeschlo a zejména na těžkých půdách se zadusilo. Případné deště již nic nezachrání,“ řekl ředitel hradecké agrární komory Jindřich Fryš.

Velké sucho podle něj negativně ovlivní i porosty pšenic. „Zatím je těžké předjímat, o kolik půjdou pšenice s výnosy dolů,“ dodal. Dosavadní hektarové výnosy ozimého ječmene jsou kvůli suchu dokonce asi o čtvrtinu nižší, než je dlouhodobý průměr.

„Místo loňských asi pěti tun na hektar je letos hektarový výnos u ozimého ječmene jen kolem 4,5 tuny,“ potvrdila Vanda Rektorisová z pardubické krajské agrární komory.

Co však zemědělce může těšit, je mírný růst výkupních cen obilovin. Vedle nižších výnosů je důvodem i to, že byly osety na menší ploše než v minulých letech. Přesto se opět očekávají přebytky. Ty budou farmáři řešit vývozem do zahraničí, nejspíše poroste také využití obilovin pro energetické účely.

Dobrá úroda se totiž naopak očekává u řepky, kterou například v Pardubickém kraji zemědělci už sklidili na téměř deseti procentech ploch.

Plochy řepky se v posledních letech každoročně rozšiřují kvůli jejímu využití při výrobě biosložek přimíchávaných do pohonných hmot. Od června se v Česku podíl biosložky v benzinu zvýšil z dosavadních 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty ze 4,5 procenta na rovných šest procent. A pokud vloni byla cena za tunu řepky kolem 6000 korun, letos farmáři očekávají její zvýšení až o 2000 korun.

V kombajnu mají klimatizaci i ledničku



Pryč jsou doby, kdy žně byly pro kombajnéry hlavně úmornou dřinou ve více než padesátistupňovém vedru. Velká část současných kombajnů je „nadupaná“ elektronikou a vybavena klimatizací, kterou si řidič seřídí stejně jako v autě.



„Samozřejmostí je výborné odpérování sedadla, ty nejlepší a nejluxusnější stroje jsou vybaveny dokonce i chladničkou na nápoje a jídlo,“ uvedla Vanda Rektorisová z pardubické krajské agrární komory.

