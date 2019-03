První zástupci servalů, kteří připomínají velkou štíhlou kočku se srstí geparda, chovala zoo od roku 1997. Jednalo se o pár Batula a Hýtu. Uhynuli na přelomu roku 2016 a 2017. Dožili se úctyhodných dvaadvaceti let a odchovali 44 koťat. Nyní zahrada, vystupující už druhý rok pod novým marketingovým názvem Safari Park, chov obnovila.



Samice Roxana přicestovala z francouzského Parc Zoo du Reynou na konci loňského roku. „Několik dalších týdnů strávilo zvíře na karanténě, než jsme jej přemístili do výběhu v návštěvnické části. Samice působí velmi zvědavě a nebojácně, s prostředím nové expozice se rychle sžila, a tak ji návštěvníci nemají během dne problém zahlédnout,“ oznámila zooložka Gabriela Linhart.



Nová samice je k vidění v expozici Pavilonu šelem, ve výběhu poblíž Restaurantu Lemur. A během pár měsíců k ní přibude samec. „Servalové jsou ve volné přírodě zpravidla samotáři, přesto ze zkušenosti víme, že pokud spojíme mladá zvířata, jedinci si na sebe mohou zvyknout a dlouhodobě žít v páru,“ vysvětlila Gabriela Linhart.



K Roxaně proto chovatelé vybrali o tři měsíce mladšího samce, který pochází z nizozemské Zoo Tilburg. Pokud vše dobře půjde, první spojení páru plánují ošetřovatelé na přelom jara a léta.



Servalové obývají oblasti Afriky od Sahary na jih. Živí se drobnými savci nebo ptáky. Patří mezi šelmy s dokonalou technikou lovu. Na kořist útočí prudkým skokem. Jsou známí také tím, že se dokáží díky silným tlapám z místa vymrštit až tři metry vysoko, stejně jako doskočit několik metrů do dálky. Na rozdíl od příbuzných karakalů jen zřídkakdy zaútočí na větší zvířata jako antilopy nebo gazely.