V pondělí po 15. hodině poprvé po zhruba třiceti hodinách vyšli z přepravních beden do menších oplocených ohrad. Po aklimatizaci mají v africkém prostředí přispět k obnovení vyhubené populace nosorožců.

Tým ošetřovatelů, zoologů a veterinářů začal s nakládáním zvířat ve Dvoře Králové v neděli ve čtyři ráno. Nosorožce navedli do přepravních beden, naložili je na kamiony, odvezli do Prahy a na Letišti Václava Havla přeložili na přímý letecký spoj do rwandského hlavního města Kigali. Pak přesunuli bedny na nákladní auta a převezli do Akagery.

Jako první vyšel z bedny samec Manny, jako poslední pátá vylezla z bedny nejmladší Jasiri. „Na transport byli nosorožci trénováni několik týdnů, veterinář Pete Morkel jim navíc během cesty aplikoval tišící prostředky, aby předešel stresu zvířat,“ oznámil Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové.

PŘESUN NOSOROŽCŮ ČERNÝCH (dvourohých)

* do Rwandy se ze Dvora Králové přesunuli tři samice a dva samci

* Mandela pochází z dánské zoo, Olmoti z britské. Jasmína, Jasiri a Many jsou ze Dvora

* největší transport z Evropy do Afriky vyjde na více než 4 miliony korun

V ohradách, tzv. bomách, zůstanou nosorožci několik prvních týdnů, aby měli dostatečný čas seznámit se s novým prostředí. Jakmile si zvyknou, přemístí se do velkých výběhů majících okolo deseti hektarů. Pokud opět aklimatizaci zvládnou, budou vypuštěni do volné přírody v severní části parku. To by se mohlo stát přibližně za rok.

Na unikátním návratu zvířat do Afriky se kromě dvorské zoo, oprávněně považované za velmoc v chovu nosorožců, podílela například i Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, a také rwandská vláda.

Národní park Akagera se znovu stal bezpečným domovem pro divoká zvířata. Byla zavedena rozsáhlá protipytlácká opatření, která mají zajistit dlouhodobou bezpečnost nejen akagerských nosorožců. Tato opatření zahrnují zejména speciálně vycvičené stopovací hlídky, vytrénované psy a letecký dohled. „Nyní je i díky přítomnosti velké pětky úžasným místem,“ řekla o příjezdu pěti nosorožců ředitelka Vládní rady pro rozvoj Rwandy Clare Akamanzi.

Černí nosorožci jsou podle Červeného seznamu ohrožených druhů kriticky ohrožení. Na světě jich zbývá okolo 5000 jedinců, přičemž nosorožců černých východního poddruhu je už pouze několik stovek.