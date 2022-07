"Chov tučňáků je nesmírná výzva, je velmi obtížný. Tučňáků navíc v přírodě stále rychle ubývá a takováto záloha v lidské péči je stále potřebnější. Z pohledu osvěty o Africe mají tučňáci navíc také výsadní postavení. Mnoho lidí překvapí, že tučňáci v Africe vůbec žijí," uvedl Rabas.

Hejno 24 tučňáků brýlových do zoo dorazilo na konci června. Safari park je přivezl z nizozemských zoo v Arnhemu a Amsterdamu. Jejich získání předcházela dlouhá jednání s koordinátorem evropského chovu i několik týdnů stáží dvorských chovatelů u kolegů chovajících tučňáky v Nizozemsku a polské Vratislavi.

"Podařilo se nám získat zajímavou skupinu složenou z letošních mláďat i dospělých ptáků v reprodukčním věku, to je velmi důležité pro budoucí odchovy," uvedl zoolog Michal Podhrázský. Mladé ptáky od těch dospělých lze snadno rozlišit. Zatímco dospělí jsou kontrastně černo-bílí, u mláďat jsou barvy jemnější a šedavé.

Expozice je průchozí a její tvůrci napodobili namibijské město Lüderitz na pobřeží Atlantského oceánu. Na břehu bazénu je dřevěné molo s lodním jeřábem, funkční rezavý maják nebo soubor typicky hrázděných domků s odkazem na evropské osadníky v oblasti. Vše doplňují dvě lodě na oblázkové pláži. Na pláži mají tučňáci speciální hnízdní boudy, které by měli obydlet a později v nich i vyvádět mláďata.

Venkovní část expozice by tučňáci měli obývat po celý rok. Mají ale i vnitřní zázemí se dvěma bazénky a chovatelskou přípravnou. Větší část zázemí tvoří rozsáhlý systém filtrace vody. Potravou tučňáků budou mořské ryby. Na vybudování expozice zoo získala dotaci z česko-polského evropského projektu se zoo v Opole.

Tučňák brýlový patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá. Od 80. let minulého století se jejich populace zmenšila o více než polovinu, a to kvůli úbytku potravy a znečišťování oceánů. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku ještě Zoo Ústí nad Labem. Tučňáky Humboldtovy chovají zoo v Praze, Liberci, Plzni a ve Zlíně.

Areál Jihozápadní Afrika by zoo chtěla dokončit před hlavní sezonou roku 2023, některé části otevře dříve. Kvůli zdražení úvěrů a stavebních prací však zoo původní záměr redukovala. "V komplexu nebudou expozice krokodýlů, vyder a voliéra dravých ptáků. Nechtěli jsme safari park příliš zadlužovat," řekl Rabas.

Již před více než třemi lety zoo z projektu vyškrtla vodní kanál, po kterém by návštěvníci jezdili na lodičkách. "To by projekt extrémně prodražilo," řekl Rabas. Úsporu na vyřazených expozicích krokodýlů nilských a dravých ptáků odhadl na 50 milionů korun. Jihozápadní Afriku zoo financuje z úvěru, z dotace z projektu se zoo Opole a penězi od kraje, který je zřizovatelem zoo.