Daniel Hůlka, Leona Machálková, Josef Vágner nebo Jan Kopečný budou v Trutnově u toho, když se rozhodne o vítězi 14. ročníku soutěže pro začínající zpěváky ve věku od 9 do 26 let Česko zpívá. Do základní fáze soutěže se přihlásilo 357 účastníků. „Jsem nadšená, že děti nesedí doma a jen u počítače. Že je také něco zajímá a mají nějaký cíl, co chtějí v životě dokázat, nebo jen zkusit a nasbírat nové zkušenosti,“ řekla v rozhovoru pro Deník Kamila Nývltová, patronka soutěže.

Máte ráda Velikonoce?

Velikonoce jsou pro mě hlavně svátky jara, na to se vždy po zimě moc těším. Miluji jaro, když se všechno probouzí. Je to takový nový začátek. A samozřejmě jsem je jako každý rok trávila u nás ve Rtyni doma s celou rodinou.

Kamila Nývltová se vedle zpívání hodně věnuje také pečení.Zdroj: se svolením Kamily NývltovéJaké to bylo ve Rtyni?

Hlavně jsme pracovali na zahradě, i když letos si to počasí dává docela na čas. Tak jsme sázeli zeleninu do skleníku, dávali do kupy vše po zimě. Také jsem hodně pekla, ať už mazance, tak i náš oblíbený karamelový větrník na plech. Jinak zabrala hodně času příprava finálového galavečera Česko zpívá, jelikož se to opravdu neúprosně blíží.

Upekla jste na letošní Velikonoce něco speciálního?

Nechyběly mazance a také pět beránků. Ty jsem pekla na etapy - pro bráchu, pak jsem posílala ještě před Velikonocemi domů rodičům a do talk show Honzy Dědka. Pro koledníky jsem připravovala speciálně větrník s karamelem a také mini Pavlovy. Teď mám zase na čas vystaráno.

Do televizní talk show Sedm pádů Honzy Dědka jste přinesla velikonočního beránka, ale Jakub Kohák mu ukousl hlavu. Co jste mu na to řekla?

Že kdybychom nebyli právě na natáčení, tak by mě dost vytočil. Ale pro tentokrát jsem mu to odpustila. On je opravdu dost neřízená střela a nikdy nevíte, co udělá.

Jak se těšíte do Trutnova na sobotní finále akce Česko zpívá?

Těším se moc. Pracuji na tom letos opravdu intenzivně už od ledna. Je to dost práce, ale myslím si, že jsme letos vše stíhali dost s předstihem, tak budeme připraveni, i když nikdy nevíte, co se stane a kdo vás překvapí. Ale letos tím opravdu žiju a snažím se tomu zase vnést nový vítr, nové sponzory a nové tváře.

Do soutěže se přihlásilo 357 účastníků. To je určitě skvělé číslo.

Jsem nadšená, že děti nesedí doma a jen u počítače. Že je také něco zajímá a mají nějaký cíl, co chtějí v životě dokázat, nebo jen zkusit a nasbírat nové zkušenosti. V dnešní době je to velmi důležité a také patří obrovský dík rodičům, kteří je v tom podporují.

Bylo složité přesvědčit do poroty známé hudební osobnosti a celebrity?

Nebylo. Jsou to všichni moji kamarádi a známe se už opravdu roky a rádi mě a moji soutěž podporují. Takže bylo naopak skvělé vidět, že jim nedělá žádný problém přijet a zasednout do poroty, nebo třeba i v rámci galavečeru zazpívat.

Jak vzpomínáte na své pěvecké začátky vy?

Byl to boj a skok do neznáma, ale milovala jsem to. Celý život si razím cestu sama, nebo mám za sebou rodinu a tým lidí. Když jsem začínala zpívat a objížděla právě pěvecké soutěže, tak to bylo jen veliké plus a já tím rostla a získávala zkušenosti, které využívám dosud.

Jak jste se cítila při pěveckých soutěžích?

Asi jako každý. Byla jsem nervózní, ale když jsem přišla na pódium, tréma ze mě vždy spadla a já už jen zpívala a většinou vyhrála. Nikdy jsem moc netrénovala, vždy jsem přišla a zpívala. Já stejně celý život zastávám heslo: buď to tam je, nebo ne. A je to podle mě v každém oboru. A to si nechci nijak fandit, ale myslím si, že když je člověk k něčemu předurčen a jde mu to, tak je to prostě vždycky plus.

Která soutěž pro vás byla přelomová?

Rozhodně Zlín talent a poté televizní soutěž X Factor, to už byla jiná liga. To mě opravdu nastartovalo na moji pěveckou dráhu. Poté už se to vše rozjelo ve velkém. Odstěhovala jsem se do Prahy a tam už zůstala. Od té doby vlastně dělám to, co mě baví, a otevřel se mi jeden veliký sen.

Každoročně pořádáte na Trutnovsku i prázdninové kempy Česko zpívá. Bude i letos?

Ano, plánujeme 3. ročník v termínu od 30. června v Radvanicích. Jsem neskutečně šťastná, že je o camp takový zájem. Ještě máme sice posledních deset volných míst, ale nebojím se o to, že by se kapacita nezaplnila. Je to skvělých 10 dní strávených s dětmi a skvělou partou lektorů, složenou právě i z osobností z Prahy.

Kdy vás uvidí lidé ve Rtyni nebo na Trutnovsku zpívat?

V Trutnově samozřejmě zazpívám v rámci finálového galavečera soutěže Česko zpívá 15. dubna a poté se těším na 7. července na muzikál Kleopatra ve Rtyni v přírodním areálu Na Rychtě, kde budeme hrát koncertní verzi muzikálu pod širým nebem. Přijedou se mnou Daniel Hůlka, Josef Vágner, Linda Finková a další. To bude opravdu nádherné. Lístky jsou už teď v prodeji.

KAMILA NÝVLTOVÁ Zpěvačka Kamila Nývltová.Zdroj: se svolením Kamily Nývltové



Česká zpěvačka (narodila se 28. června 1989) ze Rtyně v Podkrkonoší, která působí na hudební scéně u nás i v zahraničí.



Vydala čtyři CD: Kamila Nývltová, Vánoční dárek, Moje lásky a Síla lásky. Působí jako sólistka Hudebního divadla Karlín a Divadla Broadway. Zahrála si hlavní role v muzikálech Aida, Kleopatra, Dracula, Angelika a v mnoha dalších.



V roce 2020 vystoupila jako sólistka na pražském koncertě slavného japonského hudebního skladatele Joe Hisaishiho. V rámci evropského turné americké skupiny Two Steps From Hell LIVE 2022 byla sólistkou po boku světových skladatelů Thomase Bergersena a Nicka Phoenixe.



V listopadu 2022 jí vyšla kniha Na plech s Kamilou, která vznikla z její vášně k pečení a českým tradicím.

ČESKO ZPÍVÁ



Zpěvačka Kamila Nývltová je patronkou soutěže Česko zpívá.Zdroj: se svolením Kamily Nývltové / Česko zpíváČesko zpívá je mezinárodní pěvecká soutěž pro začínající zpěváky ve věku od 9 do 26 let z Česka i zahraničí. Má čtyři soutěžní kola (základní, výběrové, semifinálové a finálové). Do výběrového kola se prozpívalo 202 soutěžících, ti se představili osmičlenné porotě v čele s patronkou soutěže, zpěvačkou Kamilou Nývltovou 10. března v Theatro Music Clubu v Praze. Do semifinále postoupilo 110 soutěžících.



Semifinále a finále se koná 14. a 15. dubna v Trutnově ve Společenském centru UFFO. Novinkou letošního 14. ročníku je speciální autorská kategorie, ocenění získají tedy i začínající skladatelé a textaři. Pěvecké výkony hodnotí odborná porota složená z hudebních odborníků a celebrit. Účast v letošním ročníku přislíbili zpěváci Leona Machálková, Daniel Hůlka, Josef Vágner a další. Patronkou soutěže je zpěvačka a sólistka Hudebního divadla Karlín, divadel Broadway a Hybernia v Praze Kamila Nývltová, která pochází ze Rtyně v Podkrkonoší. Soutěží prošla řada úspěšných zpěváků, kteří nastartovali svoji sólovou profesionální kariéru a působí v řadě muzikálů a divadlech, například Tereza Mašková, Markéta Konvičková, Michal Horák, Natálie Grossová, Eva Matějovská, Josef Fečo a další. Soutěž vyhlašuje spolek TŠ Bonifác ve spolupráci s agenturou Art Presto.