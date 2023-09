Město Trutnov pokračuje v rekonstrukci atletických stadionů u základních škol. Po ZŠ R. Frimla a ZŠ V Domcích je letos na řadě areál při Základní škole Mládežnická v Horním Starém Městě.

Areál ZŠ Mládežnická Trutnov | Foto: Archiv

„Rádi se chlubíme tím, že Trutnov má skvělé sportovní zázemí, a jeho základ tvoří sportovní areály u škol. Proto se na ně v poslední době soustředíme. Toto je již třetí sportoviště, které budeme rekonstruovat. Víme, že před sebou máme ještě dva velké úkoly – zlepšení sportovního zázemí u školy Náchodská v Poříčí a největší výzvou bude vytvoření sportoviště u ZŠ kpt. Jaroše, které v současné době úplně chybí,“ popisuje plány Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Kompletní oprava sportovního areálu při „Mládežce“ začala na počátku září a hotovo by mělo být do konce listopadu. Žáci se mohou těšit na nový povrch fotbalového stadionu, kde bude položena umělá tráva. Počítá se s novými ochrannými sítěmi i brankami. „Celkové opravy se dočká také atletický ovál, který bude z tartanu, upravíme skok do dálky, nově doděláme vrhačský prostor a workoutové hřiště,“ vyjmenovává změny Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

Rekonstrukci stadionu provede firma Swietelsky stavební, s. r. o., za necelých 18 milionů korun. Radnice však chce na tuto rekonstrukci usilovat o dotaci. Až bude stadion hotový, počítá se s možností využití areálu ze strany veřejnosti v odpoledních hodinách. „S vedením školy připravujeme provozní řád a možnosti využití sportovního areálu pro širokou veřejnost. Půjde o podobný systém, který funguje na jiných našich školách,“ uzavírá místostarosta Hendrych.