Trutnovsko - Tachometr na jízdní kolo, léky, ruční pila, povolení k pobytu cizince či bicykly.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martina Muziková

Ve skladech městských úřadů leží desítky předmětů, které hledají své majitele. A pracovníci do jejichž gesce spadá agenda ztrát a nálezů, mohou jen smutnit nad tím, že ani jeden z předmětů neumí mluvit. Kromě svého „životního" příběhu by si totiž rádi vyslechli i jméno bývalého majitele. Věci, které přinesou lidé jako nález, totiž musejí města i obce namísto půl roku skladovat podle nového občanského zákoníku tři roky. Kvůli novince se mnohde musely ztracené předměty přesunout do nového skladu. Tak jako například ve Dvoře Králové nad Labem.

„Nalezené věci jsme museli přemístit, neboť současný sklad byl již nedostačující. Naštěstí se prostory našly," řekla Deníku Lenka Jarolímková z královédvorského odboru všeobecné vnitřní správy (VVS) s tím, že většinou lidé do ztrát a nálezů vozí kola, mobilní telefony či přinášejí hotovost, kterou někdo zapomněl na bankomatu.

Pozor na to, co na ulici najdete



Nový občanský zákoník zavedl i další novinku. Úprava nově nařizuje, že pokud nějakou věc naleznete a zjistíte, komu patří, máte povinnost předat ji přímo vlastníkovi. To se týká například peněženek, ve kterých se nachází indicie o vlastníkovi. I nadále platí, že každou věc, kterou člověk nalezne na veřejných místech, je povinen přinést na obecní či městský úřad nebo na policejní služebnu. V žádném případě si ji nesmí přivlastnit.

V regálech skladu se nalézá také nepřeberné množství domovních klíčů.

„Po ztracených klíčích se lidé ptají často. A máme jich tu opravdu hodně. Jenže ty, které tady máme, zrovna nikdo nepostrádá," uvedla Lenka Jarolímková a dodala, že se některé předměty dostaly do skladu kuriózní cestou. Například měděný plech, který se nalézá pod evidenčním číslem 27/14 měl asi původně skončit ve sběrných surovinách.

Jenže: „Strážníci městské policie zastavili na ulici lidi, kteří tento plech nesli. Na otázku: „Kam plech nesete?" odpověděli, že ho našli a nesou ho do ztrát a nálezů. Jenže směr jejich chůze byl na opačnou stranu, než je městský úřad," vybavila si Lenka Jarolímková genezi příběhu měděného plechu.

Ztráty a nálezy: Hřbitov klíčů, bicyklů a nepotřebných věcí

Zatímco ve Dvoře Králové museli pro ztracené a nalezené věci nalézt nové prostory, tak ve Vrchlabí jsou dostačující současné prostory. Tedy zatím. „Pro tyto předměty máme vyčleněnu jednu místnost, která nám prozatím vyhovuje. Ale zkuste se zeptat za rok, třeba se situace změní," řekla Deníku Ilona Lukešová z vrchlabské radnice, která od začátku roku zaevidovala na dvacet nových „přírůstků".

Peníze do pokladny

Stejně jako ve Dvoře Králové se i ve Vrchlabí ve většině případů jedná již o ztrátové evergreeny, tedy klíče, kola a peněženky. I tam narážejí na podobný problém: Lidé, kteří se na úřad přijdou zeptat na ztracené věci, většinou v přihrádkách naleznou vše možné, jen ne to, co postrádají. „Nalezneme však i nepotřebné věci, kterým by snad více slušel sběrný dvůr. Například sem lidé přinesli ohořelé dráty či skoby do zdí," uvedla Ilona Lukešová, které se do rukou v minulosti dostaly i zlaté prsteny. Ani o ně se však nikdo nepřihlásil a cennosti tak nakonec skončily ve výkupu. Výtěžek z prodeje poté putoval do městské pokladny. Ostatně podobný osud čeká i další nevyzvednuté věci. „Po uplynutí lhůty se pozve odhadce, který věci ocení. Pak putují do výkupen či do veřejné dražby. Věci, které žádnou hodnotu nemají, putují do sběru," uvedla Lenka Jarolímková z královédvorské radnice. Podobně postupují i na radnici ve Vrchlabí. „Například kola se nafotí a poté se nabízejí k prodeji," informovala Ilona Lukešová s tím, že ne všechno se podaří udat. Například již zmíněná kola. Město se je již v minulosti pokusilo prodat. zatím však bez úspěchu.

Většina věcí, které skončí v oddělení Ztrát a nálezů však nakonec původního či nového majitele nenajde a dlouhé měsíce zůstává v zaprášených regálech. I proto se novela „strážcům nechtěných pokladů" nelíbí. Podle nich je lhůta na uskladnění příliš dlouhá. „Obvykle se lidé zajímají do prvních dvou až pěti dní, výjimečně v horizontu měsíce. Na starší věci se neptají vůbec. Pokud se nikdo nepřihlásí do dvou měsíců, tak se neudají a nemá cenu je skladovat," konstatovala Ilona Lukešová.

Na změny, které v oblasti ztrát a nálezů nastaly v novém občanském zákoníku od loňska, si zvykají také na Městském úřadě v Trutnově. Tříletá lhůta, která se vztahuje na úložnou dobu nalezených věcí oproti bývalé půlroční, není jedinou novinkou. Možná málokdo ví, že uložená věc může být vydána nejen vlastníkovi, ale i tomu, kdo ji zrovna konkrétně ztratil. Když člověk postrádá doklady a někdo je odevzdá na úřad, může být nešťastník o něco klidnější. Doklady se totiž hned odevzdávají vydávajícímu orgánu. „Naši pracovníci úzce spolupracují se strážníky městské policie. Chystáme také v blízké době schránku důvěry, do které by nálezci mohli věci anonymně umístit. Někteří mají totiž strach, aby s tím, že odevzdávají něco nalezeného, neměli nějaké potíže. Chceme jim tedy situaci ulehčit," informovala mluvčí trutnovského městského úřadu Veronika Svobodová.

Pomocník internet

Ztratit se dá ledacos. Ale v Trutnově na žádnou kuriozitu v poslední době nenarazili. Odevzdané movité věci, které jsou považovány za ztracené, najdou lidé například na webových stránkách města Trutnova zcela veřejně. A co je tam nyní aktuálně? Desky modré barvy s tiskovinami, kabelka s osobními věcmi, batoh s osobními věcmi, iPOD, kovový náramek stříbrné barvy, pánská peněženka a bunda. Kdo něco ztratil, může se informovat na oddělení správy a ochrany majetku, 4. patro, kanceláři 423 u paní Morávkové.

GLOSA JANY MUDROVÉ

Poctivost se moc nenosí, ale potěší

Umím si to představit. Babičku, která se pomalu šine městem s holí a najednou najde na zemi cizí kreditní kartu. Otáčí se, kouká, jestli se nikdo nedívá. Ne, že by si chtěla kartu nechat, ale aby ji někdo neobvinil, že chce. Bázlivě se sehne, zvedá věc a hodlá si to hned namířit na úřad. „Hodně štěstí…" slyší hlas za sebou. Ruce se jí roztřesou. Vždyť je vedena jen dobrými úmysly. Ano, i tak se může někdy vyděsit poctivec, který chce někam odevzdat nalezené věci. Ve středu jsem obdržela mail tohoto znění: „Moje teta byla na nákupu v Albertu a po odchodu zapomněla v nákupním vozíku látkovou tašku s peněženkou a doklady. Po chvilce si uvědomila, že ji nemá. Ihned se vrátila zpátky. V inforecepci potvrdili, že od jedné zákaznice zmiňovanou tašku s obsahem obdrželi a předali ji místní bezpečnostní službě. Zákaznice prý nechtěla zveřejnit své jméno. Teta převzala hledanou tašku a chtěla by alespoň touto cestou oné neznámé paní poděkovat, že nalezenou věc odevzdala. Teta je v důchodu a velmi si váží toho, že v dnešní době nejsou všichni lhostejní," napsala čtenářka W. Bálintová. Co dodat? Před Velikonocemi, největšími křesťanskými svátky, se snad sluší jen jediné: „S poctivostí nejdál dojdeš!" A věřit tomu.