Trutnov - Najít ve východních Čechách zubaře se rovná zázraku. Hlavně v malých obcích a městech jich chybí desítky. Jen loni jich skončilo 13. S bolavými zuby tak musí lidé jezdit do větších měst.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / archiv

Dlouhých šestnáct měsíců vyhlíželi svého zubaře lidé v Solnici na Rychnovsku. Teď se jim blýská na lepší časy. „Ze začátku se nám dařilo přesvědčovat našeho zubaře, aby odsunoval svůj odchod do důchodu. Ale to nešlo do nekonečna. A nastal problém,“ nechal se slyšet starosta Solnice Jan Hostinský, který posléze ocenil jak přístup hejtmanství, tak i místní automobilky. „Bez ní by tu asi dál zubař nebyl. Škodovka nám pomohla vytrhnout náš bolavý zub,“ dodal starosta s tím, že Solnice zajistila rekonstrukci ordinace a automobilka se bude finančně podílet na jejím chodu. Ordinace začne objednávat pacienty v březnu. „Zpočátku bude mít ordinace omezený provoz, zubař sem bude dojíždět. Posléze chceme, aby tu byla obsazena obě dvě křesla a měli jsme tu zubaře stálého,“ dodal starosta.