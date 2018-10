Zvolený starosta Tomáš Grégr jel hrát fotbal

Bankovnictví a finanční služby - Provozní účetní 16 000 Kč

Do naší firemní restaurace Continental Trutnov hledáme novou posilu do týmu na pozici provozní účetní do závodního stravování. Jedná se o zpracovávání podkladů pro centrálu k podvojnému účetnictví. V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte paní Janu Lhotskou na tel.: