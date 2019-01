Maršov u Úpice - Veřejnost podpořila záměr úřadu, který chce přesunout kulturní památku na nové místo.

ZA BUDOVOU ŠKOLY a v nepřehledné zatáčce by zvonici v Maršově u Úpice hledal v současné době jen místní občan či turista z blízkého okolí. Zastupitelé chtějí chátrající objekt přesunout na přístupnější místo tak, aby se opět stala dominantou obce. | Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Maršovskou zvoničku by v současné době našel jen ten, kdo je v místě znalý. Je totiž schována. Ví o ní místní, protože jim každý den ve 12 a v 18 hodin typickým zvukem připomíná, že se mají sejít k obědu a k večeři. Turisté, kteří obcí projíždějí po hlavní silnici, se ale musí velmi dobře ohlížet, aby kopuli za budovou bývalé školy alespoň na moment spatřili.

Obyvatelé Maršova u Úpice si jediné kulturní památky v obci považují. Stojí tu už od roku 1753, ovšem ani veřejnosti její současné umístění nevyhovuje. Ještě před 140 lety přitom zvonice byla na ideálním místě, když stála na holé stráni ve středu obce. Poté ji však zastínila mohutná budova školy a její turistická atraktivita nyní vlastně neexistuje.

V posledních letech navíc dřevěná stavba začala výrazně chátrat. Zastupitelé se proto rozhodli, že opravy nejvýznamnější maršovské památky spojí s jejím přesunem. Chtějí, aby se zvonice přestěhovala na důstojné místo, opět se stala dominantním symbolem obce a mohli se k ní vydávat turisté.

„Zvoničku máme ve znaku i na vlajce, ale protože jsou kolem soukromé pozemky, není k ní přístup. Dokonce není ani pořádně vidět. Je navíc v dezo-látním stavu, což způsobilo hlavně vybudování přístupové cesty k zemědělským objektům a její současné využívaní těžkými stroji," říká starostka Maršova u Úpice Jitka Vítková. „Pro obec je to dlouhodobý problém. Jsme ochotni do památky investovat za předpokladu, že se z ní budou moci těšit místní i turisté."

Zvoničku v Maršově přestěhují. Není vidět

Obyvatelé obce se záměrem zastupitelů o stěhování zvonice v drtivé většině souhlasí. V úvodu roku měli možnost prezentovat své stanovisko prostřednictvím dotazníku, který úřad do schránek poslal. Dospělí se ve 107 případech vyjádřili pro přestěhování, proti bylo pouhých 16 osob. Úřad tak nyní pracuje s podporou více než osmdesáti procent občanů.

„Otázka přestěhování zvonice obcí putuje už několik měsíců. Já jsem jednoznačně pro přesunutí. Každá zvonička je svým způsobem dominantou obce. Ta naše by také mohla být, kdyby nebyla schovaná za budovou a v nepřístupném terénu, kam nikdo nemůže zajít. Nynější místo zvoničky totiž nelze ani zpřístupnit a výhled na ni je zastíněn budovou. Nezbývá nic jiného, než jí přesunout na nové místo, kde jí to bude víc slušet. Doufám, že tento přesun bude realizován," věří Martin Jansa.

Lidi téma zajímá

Vedení obce potěšilo, jakému zájmu se připravovaná akce mezi veřejností těší. Dotazník totiž vrátila prakticky každá domácnost. „Jen sedm rodin se nevyjádřilo, to je u nás naprostý unikát. Aktivita lidí nás docela zaskočila, zároveň ale i potěšila. Jsme rádi, že lidé mají o dění v obci zájem a že je osud naší zvonice zajímá," neskrývá upřímné překvapení starostka Maršova u Úpice Jitka Vítková.

Po sérii jednání nakonec obec dostala posvěcení k přestěhování jak od památkářů, tak tomto týdnu na veřejném zasedání také od zastupitelů. Objekt nyní chátrá. Struktura dřevěné budovy je totiž narušena tesaříkem, červotočem, pod podlahou i plísněmi.

Náklady otázkou

„K opravě musíme přistoupit určitě. Stav zvonice není dobrý. Přestěhování nahrává i fakt, že rekonstrukce na původním místě by úřady nepovolily kvůli nadměrné zátěži okolního pozemku od zemědělské techniky," objasnila Vítková. „Tím by pro nás padla i jakákoliv vidina dotace, která by nám akci pomohla ufinancovat," dodala.

Vzdáleným vzorem se pro obyvatele Maršova u Úpice může stát přesun kostela v Mostu. Zde v roce 1975 přestěhovali gigantický šedesátimetrový kostel, který musel ustoupit plánovanému lomu. Tento technický zázrak je zaznamenán také v Guinnessově knize rekordů.

Pod Krkonošemi rozhodně nepotřebují přesouvat tak obrovskou budovu. Zvonice je o poznání menší. I přesto se náklady na přesun vyšplhají na sta tisíce. „Teprve začneme tvořit projektovou dokumentaci, k níž patří i získání stavebního povolení. Realizace stěhování si ještě vyžádá nějaký čas. Ani náklady nám zatím nejsou přesně zřejmé, ale podle mého odhadu, který ovšem jen střílím, by se celá akce měla pohybovat na rozmezí půl milionu korun. Náklady by měly být pokryty z rozpočtu obce, obrátíme se ale také na dotační programy, které jsou určeny na obnovu kulturních památek," řekla starostka Jitka Vítková.

Po přestěhování má památka pohlížet z vršku na celou obec



Maršovská zvonice historicky sloužila jako ohlašovna požárů. Přestěhována už jednou byla, když na současné místo putovala z protější strany nynější asfaltové komunikace v obci. Byla dominantou, ovšem jen do chvíle, kdy ji zastínila škola.



Poslední rekonstrukce na budově proběhly v roce 1993, kdy byl osazen i nový zvon. Úpravy se ale ukázaly jako nevyhovující a neodborné.



Většina veřejnosti nyní podporuje záměr přestěhovat budovu na kopec nad požární nádrží. „Chceme ji zpřístupnit i osvítit. V blízkosti umístíme informační panel s historií. Navíc by se zvonice dostala do přirozeného centra obce, kde se koná řada společenských akcí. Vymýšlíme i bezbariérový přístup," plánuje zhruba osmi set metrový přesun Jitka Vítková, starostka Maršova u Úpice.



Stěhování památkově chráněného objektu má proběhnout kombinovaným způ-sobem. Zatímco vrchní část s kopulí bude převezena vcelku, spodek pracovníci rozeberou a znovu složí. Zhruba do výšky jednoho metru musí být navíc trámy kvůli výraznému poškození nahrazeny novými. Pod zvonicí obec zbuduje kamenný sokl, okolí esteticky uzpůsobí zelení.