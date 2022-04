Dveře harrachovského kostela svatého Václava se přes Velikonoce netrhly. Návštěvníky lákala nejen výstava historických liturgických předmětů na půdě, v chrámové lodi si mohli prohlédnout i tři zbrusu nové zvony, které budou instalovány do věže 15. května. Ten den se i poprvé rozezní. Nad Harrachovem se zvuk zvonů ponese poprvé po osmdesáti letech. Za zvony, jejich osazení do věže a další přípravné práce zaplatí církev až 700 tisíc korun.

Obyvatelé, věřící a přátelé Harrachova se na ně skládali čtyři roky. Tuhle stokoruna, tuhle ale třeba 200 tisíc od mecenáše, jehož jméno redakce zná. Do sbírky vstoupilo i samo město. „Lidé pomohli výraznou sumou, velké díky patří investorovi, připojila se i radnice,“ řekl předseda Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Harrachov, které chystá doprovodný program, a jeden z příznivců návratu zvonů Radek Pilař.

Dlouholetá snaha se vyplatila, za měsíc by se hra zvonů měla stát dalším typickým znakem zdejšího krkonošského koloritu. „Původní sen o nových zvonech se postupně stal myšlenkou, která s ztvárnila v návrzích, pak se stal skutečností,“ sdělil duchovní správce římskokatolické farnosti Harrachov Ivo Kvapil.

Výstava Bezpečná izolace v jablonecké galerii zkoumá hranice bezpečí i svobody

Zvony zatím „nemají duši“, vysvěceny budou v sobotu 14. května. V neděli 15. dubna pak budou za slavnostního programu na parkovišti pod kostelem zavěšeny na místa, odkud byli sneseny a zrekvírovány staré zvony v roce 1942 pro válečné účely. Akce bude probíhat od 13 hodin. „Pokud vše půjde podle plánu, v 18 hodin by mělo proběhnout první zvonění,“ doplnil Pilař.

Tři zvony vyrobil světoznámý zvonař Petr Rudolf Manoušek ve své dílně v holandském Aspenu, kam se na hlavní gró práce vyrazili podívat i nadšenci z Harrachova. Vytvořit tři zvony do jednoho kostela není nic jednoduchého, zvony musí být tónově sladěné. „Na výrobě nového zvonu je nejdůležitější základní krok a výpočet budoucího tónu zvonu,“ vysvětlil Manoušek. Pro to slouží výpočty, které musí zohlednit velikost zvonu, sílu stěny a další.

Kostel v těchto dnech stráží dobrovolníci. Nejen kvůli zvonům, ale i výstavě liturgických předmětů na půdě kostela. „Báli jsme se, že by nějaký nenechavec mohl zvony rozbít nebo něco sebrat,“ pousmála se harrachovská patriotka Lenka Konvalinková, která kostel strážila dopoledne na Velký pátek. V chladném kostele na sobě musela mít dvě teplé bundy.

V Libereckém kraji nejsou zubaři? Ale jsou, jen ne v menších městech

Sama měla velký podíl na tom, že se dílo podařilo. „Že farnost vyhlásila sbírku na zvony, jsem se dozvěděla vlastně náhodou. A tak jsem se pustila do její propagace. Vytiskli jsme plakáty, všude je rozvěsili.“ Coby taxikářka zná majitele luxusních harrachovských apartmánů. „Někteří jsou lidé neskutečně bohatí. Jak jsem takového člověka dostala do auta, hned jsem se ptala, zda přispěl na zvony, když tady s námi žije. Večer jsem se podívala na transparentní účet a bylo tam o deset tisíc víc,“ pousmála se Konvalinková.

Třetí zvony

V 18. století sloužil ke svému účelu v Harrachově dřevěný kostel, z něhož zněly tři zvony, na které se složili lidé ze širokého okolí. V letech 1822 až 1826 byl postaven v empírovém stylu kostel zděný, kam byly přeneseny zvony z dřevěného.

Visely a zvonily až do let 1. světové války. Tehdy museli jít dolů a roztaveny pro slávu Rakouska-Uherska. Po doznění posledních výstřelů lidé opět začali na nové zvony vybírat peníze. V roce 1922 byly tři nové zvony zavěšeny do věže kostela. Jeden zaplatila rodina hraběte Harracha, druhý tehdejší největší hoteliér Erlebach a třetí vzešel z veřejné sbírky.

Cyklostezka u Jizery se dočká další části. Stavět by se mohla začít letos

I tyto druhé zvony čekal osud první trojice. V roce 1941 byly sneseny a zrekvírovány pro slávu nacistického Německa. Jak víme, tak pomíjivou. Po skončení 2. světové války nakrátko vzplály snahy o nové zvony, komunistický převrat v roce 1948 však mnohé plány zhatil.

Po sametové revoluci se začalo o nových zvonech pro harrachovský kostel svatého Václava pomalu a potichu mluvit. Snaha věřících i laiků došla svého cíle, třetí a snad poslední sada zvonů se rozezní nad městem 15. května tohoto roku.

V kostele svatého Václava v Harrachově budou odbíjet od 15. května 2022 zbrusu nové tři zvony. Nejmenší zvon bude věnovaný a zasvěcený Panně Marii, střední svatému Václavovi a největší, bezmála čtvrt tuny těžký zvon zasvětí Bohu.