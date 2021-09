Roztomilost se jim nedá upřít, přesto je u nás stále králík vnímán jako hospodářské zvíře, kterému víc sluší smetana a kořenová zelenina, než kšíry a vodítko. Komunita kolem sportovní disciplíny, králičí hop, se ale rozšiřuje.

Překonávat překážky se učí systematickým tréninkem. Metoda cukru a biče na ně neplatí, slyší jen na to "sladké" | Foto: Deník/Kamila Minaříková

Vypadá to trochu jako šamanský rituál. Před drahou s překážkami stojí mladá žena, v ruce drží králíka. Do chlupatých uší cosi mumlá, pomlaskává. A pak to začne, v mžiku se králík dotýká země aby se během několika vteřin zase vznesl do výšky a rychlostí blesku překonává dřevěné překážky, které jsou mnohanásobně vyšší nebo delší než on sám. „Aktuální rekord skoku do výšky 1,01 metru, do dálky přes tři metry.“ popisuje Julie Belancová, trenérka králičího hop.